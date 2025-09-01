Mitsubishi maakt prijzen van nieuwe Grandis bekend

Mitsubishi Motors maakt vandaag de prijzen bekend van de geheel nieuwe Mitsubishi Grandis, de veelzijdige C-segment SUV die uitblinkt in ruimte, comfort en efficiëntie. De nieuwe Mitsubishi Grandis is leverbaar in vier rijk uitgeruste uitvoeringen.

De nieuwe Mitsubishi Grandis heeft een vernieuwde volledig hybride (HEV) aandrijflijn. Dit aandrijfsysteem bestaat uit een 1.8-liter benzinemotor zonder turbo, twee elektromotoren en een lithium-ion batterij van 1.4 kWh. Samen leveren ze een systeemvermogen van 160 pk en ze zijn gekoppeld aan een vernieuwde automatische transmissie. Deze slimme aandrijflijn combineert kracht met zuinigheid en biedt de mogelijkheid tot gedeeltelijk elektrisch rijden