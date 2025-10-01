'Bestelauto van het Jaar 2026'

De volledig elektrische Nissan INTERSTAR‑e is tijdens de jaarlijkse uitreiking van de AM Driving Business Awards bekroond met de prestigieuze titel ‘Bestelauto van het Jaar 2026’.

Deze erkenning onderstreept de toewijding van Nissan aan innovatie, duurzaamheid en klantgerichtheid binnen het segment van lichte bedrijfswagens. De jaarlijkse Bestelauto van het Jaar-verkiezing is een initiatief van Automotive Magazine.

De Nissan INTERSTAR‑e onderscheidde zich in de verkiezing door zijn uitzonderlijke prestaties op het gebied van Total Cost of Ownership (TCO), functionaliteit, rijeigenschappen en duurzaamheid. Volgens de vakjury biedt het model de laagste TCO van alle genomineerde bestelauto’s, wat hem tot een financieel aantrekkelijke keuze maakt voor zakelijke klanten.