XPENG lanceert de G6 en G9 Standard Range in de Benelux

1 oktober 2025 – XPENG, een wereldwijde voorloper in slimme elektrische voertuigen aangedreven door geavanceerde AI-technologie, kondigt de officiële opening van de orderboeken aan voor de volledig vernieuwde XPENG G6 Standard Range en de XPENG G9 Standard Range in de Benelux.

Met deze twee nieuwe modellen wordt het bestaande gamma verder uitgebreid, naast de eerder gelanceerde Long Range- en Performance-uitvoeringen.

Zowel de XPENG G6 als de XPENG G9 Standard Range zetten een nieuwe standaard in hun segment door toonaangevende laadsnelheden te combineren met een aantrekkelijk instaprijspunt. Met een laadvermogen van respectievelijk 382 kW (G6) en 445 kW (G9) laden beide modellen van 10% naar 80% in slechts 12 minuten, ideaal voor automobilisten die niet dagelijks een maximaal rijbereik nodig hebben, maar wel waarde hechten aan snel laden.