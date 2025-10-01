Nieuwe Lexus RZ vanaf nu te bestellen

Eerste Lexus-model dat leverbaar is met innovatief steer-by-wire systeem

Nieuwe batterij met hoge capaciteit en nieuwe eAxles, waardoor het vermogen en de efficiëntie toenemen. De modellenreeks bestaat uit de RZ 350e met voorwielaandrijving, de RZ 500e met vierwielaandrijving en de eerste RZ F SPORT, de RZ 550e F SPORT met vierwielaandrijving. Prijzen van nieuwe Lexus RZ starten bij 53.995 euro voor Luxury Line, Operational Lease vanaf 749 euro per maand.

Februari 2026 verwacht bij de Nederlandse Lexus-dealers.

De nieuwe Lexus RZ combineert de verfijnde luxe met de vooruitstrevende technologie waar Lexus om bekendstaat. Vanaf nu is het nieuwe model te bestellen. Met vier luxe uitrustingsniveaus, waaronder de allereerste RZ F SPORT, is er meer keuzemogelijkheid dan ooit. De nieuwe Lexus RZ is leverbaar vanaf 53.995 euro.

Meer luxe, rust en efficiëntie. Lexus heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe RZ gefocust op het bieden van een nog plezierigere rijervaring voor alle inzittenden.