Defender Dakar D7X-R rallyauto voltooit succesvolle, loodzware woestijntest

Defender zet vaart achter de voorbereidingen voor deelname aan de Dakar Rally 2026 en het FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). In Marokko werd de Defender Dakar D7X-R tot het uiterste getest tijdens een zware woestijnproef.

Defender neemt met drie auto’s deel aan de Dakar Rally 2026, het topevenement van het FIA World Rally-Raid Championship (W2RC).

De Defender Dakar D7X-R, gebaseerd op de Defender OCTA, is ontwikkeld om te strijden in de nieuwe ‘Stock’-categorie van het W2RC voor op productiemodellen gebaseerde rallyauto’s. Dit biedt het ideale podium om de capaciteiten van Defender te tonen. Tijdens de test in Marokko reden rallyrijders en navigatoren van wereldklasse duizenden kilometers door extreem, met de Sahara vergelijkbaar terrein.