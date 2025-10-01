'Kilometerstand plug‑in hybride te onduidelijk voor consument'

Zodoende is het voor de consument onduidelijk hoeveel kilometer het voertuig elektrisch heeft gereden en hoeveel kilometers zijn afgelegd met ingeschakelde verbrandingsmotor. AutoRAI.nl-journalist Bart Oostvogels pleit voor Europese regelgeving die autofabrikanten verplicht om duidelijk te maken hoeveel kilometer de verbrandingsmotor was ingeschakeld op basis van de complete kilometerstand.

Twee aandrijflijnen in één auto



Een plug‑in hybride is feitelijk een voertuig met twee verschillende aandrijflijnen. Maar elke aandrijflijn heeft een aparte onderhoudsbehoefte. Een verbrandingsmotor (zoals een benzine- of dieselmotor) heeft veel bewegende onderdelen die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud gebeurt op basis van de kilometerstand van een auto. Zo zijn bougies, de distributieriem of ketting, luchtfilters en brandstoffilters na een x‑aantal kilometers aan vervanging toe. Alleen is het bij een plug‑in hybride – die deels elektrisch kan rijden – niet inzichtelijk hoeveel kilometer de auto heeft gereden in volledig elektrische modus of met ingeschakelde verbrandingsmotor.

Gebrek aan transparantie



"Dit is relevante informatie voor de consument. De consument kan alleen de cumulatieve kilometerstand in de boordcomputer zien. Voor de consument is dit niet transparant. Als koper van bijvoorbeeld een tweedehands plug‑in hybride voertuig – of dat nu gaat om een personenauto of bedrijfswagen – is het handig om te weten hoeveel kilometer de verbrandingsmotor daadwerkelijk was ingeschakeld. Dat is bij een reguliere benzine- of dieselauto vanzelfsprekend, want de gereden afstand is volledig gereden met de verbrandingsmotor. Dat is een ander verhaal bij een stekkerhybride. Daar is sprake van twee aandrijflijnen", stelt autojournalist Bart Oostvogels van AutoRAI.nl.

Informatie moet inzichtelijk worden



Oostvogels voegt toe: "In theorie kan een plug‑in hybride de meeste tijd volledig elektrisch rijden. Stel dat we uitgaan van een totale kilometerstand van 30.000 kilometer en de auto heeft in die afstand 80 procent van de tijd volledig elektrisch gereden, dus zonder ingeschakelde verbrandingsmotor. Dan heeft de verbrandingsmotor feitelijk slechts 6.000 kilometer gereden. In dat geval zijn onderdelen nog niet aan vervanging toe. Als consument is het belangrijk om die informatie inzichtelijk te hebben. Ook voor hybrides – die kleinere afstanden volledig elektrisch kunnen rijden – zou deze regel moeten gelden, maar in het bijzonder plug‑in hybrides. Er bestaan bijvoorbeeld al stekkerhybrides die op een volle lading stroom meer dan 100 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden. Als je die slim laadt, schakelt de verbrandingsmotor vrijwel nooit in. Tot het moment dat de auto vraagt om de tank leeg te rijden omdat anders de brandstof te oud wordt."

Regelgeving is gewenst



Europese regelgeving zou fabrikanten moeten verplichten om openheid van zaken te geven zodat de consument eenvoudig kan inzien hoeveel kilometer de verbrandingsmotor was ingeschakeld over de complete kilometerstand, ongeacht hoe de specifieke PHEV-aandrijflijn functioneert, want daarin bestaan ook weer verschillen. Consumenten zien nu alleen een cumulatieve kilometerstand en tasten in het duister om te achterhalen op welke manier die kilometers zijn afgelegd. Vergelijkend warenonderzoek van AutoRAI.nl onder tientallen plug‑in hybrides brengt boven water dat vrijwel geen enkele aanbieder van een plug‑in hybride deze informatie al geeft aan de consument. En ook navraag bij autofabrikanten maakt duidelijk dat dit stukje informatie grijs gebied is.