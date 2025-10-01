De volledig nieuwe Jeep Compass

De volledig nieuwe Jeep Compass is als Altitude-uitvoering nu bestelbaar vanaf € 42.995 met e‑Hybrid of volledig elektrische aandrijving. Jeep’s nieuwe SUV beleefde zijn debuut tijdens de ‘Auto van het Jaar’‑Tannistest in Denemarken.

De nieuwe Compass combineert meer binnenruimte en comfort met geavanceerde rijhulpsystemen en connectiviteitsfuncties.

De onlangs onthulde nieuwe Jeep Compass biedt keuze uit twee geëlektrificeerde aandrijflijnen. De e‑Hybrid met een gecombineerd vermogen van 107 kW (145 pk) rijdt soepel en efficiënt.

De volledig elektrische Full Electric Standard Range levert 157 kW (213 pk) en 345 Nm koppel. Hij biedt tot 500 kilometer actieradius (WLTP) en is voorzien van een regeneratief remsysteem voor extra energie‑efficiëntie en dynamisch rijgedrag.