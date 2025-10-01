Succes van de PEUGEOT 3008 gevierd bij de productie van het 200.000e exemplaar

De PEUGEOT 3008 is onverminderd populair. In nog geen twee jaar tijd rolde het 200.000e exemplaar van de productieband in de fabriek in Sochaux, de bakermat van het merk.

Productiemedewerkers van PEUGEOT vierden die mijlpaal op 24 september 2025 in aanwezigheid van Alain Favey, de CEO van PEUGEOT. Het succes van de PEUGEOT 3008 onderstreept de kracht van het opvallende fastback SUV‑design en het veelzijdige aanbod van elektrische en geëlektrificeerde aandrijflijnen voor het model.

Opvallend design en sterk aanbod



De PEUGEOT 3008 is een schoolvoorbeeld van Frans charisma. De combinatie van het uitgesproken fastback SUV-design en moderne technologie heeft geleid tot de sterke positie van het model in het C‑SUV-segment. In Frankrijk is de 3008 zelfs marktleider binnen zijn klasse. In Europa zijn de verkoopcijfers maand na maand stabiel hoog.

