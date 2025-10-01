woensdag, 1. oktober 2025 - 17:35 Update: 01-10-2025 17:39

Suzuki e VITARA maakt dynamisch debuut op EV Experience

Suzuki e VITARA
Foto: Suzuki
Vianen

De nieuwe Suzuki e VITARA maakt zijn dynamische debuut tijdens de EV Experience in Zandvoort. Voor het eerst in Nederland kan er worden proefgereden met deze volledig elektrische SUV. 

De Suzuki e VITARA is er vanaf 31.995 euro en is al te bestellen bij de Suzuki-dealer. De e VITARA combineert een royaal elektrisch rijbereik met optionele vierwielaandrijving, een rijke uitrusting en tot 10 jaar garantie.

Tijdens de EV Experience in Zandvoort – 2 t/m 4 oktober 2025 – maakt de nieuwe Suzuki e VITARA haar publieksdebuut. De Suzuki stand met de e VITARA is in Pitbox 21 te vinden en eveneens op het circuit dynamisch te ervaren. Uiteraard is ook de versie met AllGrip‑e vierwielaandrijving beschikbaar voor proefritten.

Categorie
auto
Tag(s)
suzuki

