Verkoop nieuwe auto’s toont herstel in derde kwartaal

In september zijn er in Nederland 32.199 nieuwe auto’s op kenteken gezet, 4,4 procent meer dan september vorig jaar. In het derde kwartaal van dit jaar werden er 87.696 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een stijging van 3,4 procent. Het totale aantal registraties komt daarmee dit jaar uit op 269.953, 3,0 procent minder dan vorig jaar (278.154). Na een terugval van 10,2 procent in het eerste kwartaal en 5,6 procent in de eerste zes maanden laten de laatste cijfers zien dat de daling afvlakt en dat er tekenen van herstel zijn richting het einde van het jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Met een marktaandeel van 48 procent zijn het vooral de hybrides die het voortouw nemen. Vorig jaar lag dat marktaandeel in deze maand nog op 39,2 procent. Ook de volledig elektrische auto doet het relatief goed: het marktaandeel steeg dit jaar van 32,4 procent in 2024 naar 34,7 procent dit jaar. In september lag dat zelfs op 37,3 procent.

Eindsprint

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, blikt vooruit: “We zien dat de elektrische auto de eindsprint richting eind 2025 al heeft ingezet. Zakelijke rijders kunnen nog tot 1 januari 2026 gebruikmaken van de gunstige bijtelling van 17 procent voor EV’s. Daarna betaal je het standaardtarief van 22 procent, net als bij benzine- of dieselauto’s.”

Stabiliteit

De komende kabinetsperiode wordt beslissend voor de definitieve doorbraak van de elektrische auto. BOVAG en RAI Vereniging roepen het komende kabinet al geruime tijd op te kiezen voor meerjarig, stabiel fiscaal autobeleid dat van de EV het nieuwe normaal moet maken, met rust en duidelijkheid voor consumenten en ondernemers op de lange termijn. Huub Dubbelman, voorzitter Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens bij RAI Vereniging:

“Consumenten en bedrijven hebben behoefte aan zekerheid en langetermijnperspectief. Wij hopen dat er na de verkiezingen een regering komt die inzet op toekomstbestendig mobiliteitsbeleid, met focus op betaalbaarheid en duurzaamheid. De pseudo-eindheffing per 1 januari 2027 zonder aanvullende maatregelen is geen goed voorbeeld: het verhoogt de kosten voor werkgevers en veroorzaakt uitwijkeffecten. Wij pleiten voor een integrale aanpak met aanvullend beleid en steunen op termijn een eerlijker, gebruiksgericht belastingsysteem met milieucomponent.”

TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE MERKEN IN SEPTEMBER 2025

1. Toyota (2.789 registraties, 8,7% marktaandeel)

2. Kia (2.757 registraties, 8,6% marktaandeel)

3. Volkswagen (2.683 registraties, 8,3% marktaandeel)

4. Renault (2.670 registraties, 8,3% marktaandeel)

5. Skoda (2.503 registraties, 7,8% marktaandeel)

TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE MODELLEN IN SEPTEMBER 2025

1. Tesla Model Y (1.436 registraties, 4,5% marktaandeel)

2. Kia Picanto (1.095 registraties, 3,4% marktaandeel)

3. Skoda Elroq (987 registraties, 3,1% marktaandeel)

4. Toyota Yaris Cross (739 registraties, 2,3% marktaandeel)

5. Renault Clio (696 registraties, 2,2% marktaandeel)

TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE EV-MODELLEN IN SEPTEMBER 2025

1. Tesla Model Y (1.436 registraties, 12% marktaandeel)

2. Skoda Elroq (987 registraties, 8,2% marktaandeel)

3. Tesla Model 3 (569 registraties, 4,7% marktaandeel)

4. Renault 5 (496 registraties, 4,1% marktaandeel)

5. Kia EV3 (456 registraties, 3,8% marktaandeel)

VERHOUDING BRANDSTOFSOORT Q1-Q3 2025

1. Hybride (131.616 registraties, 48,8% marktaandeel)

2. Full EV (93.768 registraties, 34,7% marktaandeel)

3. Benzine (40.234 registraties, 14,9% marktaandeel)

4. Diesel (3.515 registraties, 1,3% marktaandeel)

5. LPG (819 registraties, 0,3% marktaandeel)