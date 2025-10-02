Renault Scenic E-Tech electric uitgeroepen tot ‘Zakenauto van het jaar 2026’

De gezinsauto van Renault overtuigt de vakjury met zijn uitstekende value for money, kwalitatieve product-eigenschappen, duurzame productieketen en hoogwaardige dealernetwerk. Ook de gunstige kilometerkostprijs en het professionele aftersales netwerk van

Renault waren punten om de Scenic E-Tech electric uit te roepen tot ‘Zakenauto van het jaar 2026’. De Scenic werd in 2025 nog verkozen tot ‘de beste nieuwkomer’ en in 2024 nog tot ‘Car of the Year’.