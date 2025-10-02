donderdag, 2. oktober 2025 - 17:47 Update: 02-10-2025 17:52
Renault Scenic E-Tech electric uitgeroepen tot ‘Zakenauto van het jaar 2026’
Foto: Renault
Amsterdam
De 100% elektrische Renault Scenic E-Tech electric is uitgeroepen tot ‘Zakenauto van het jaar 2026’ tijdens de AM Driving Business Awards.
De gezinsauto van Renault overtuigt de vakjury met zijn uitstekende value for money, kwalitatieve product-eigenschappen, duurzame productieketen en hoogwaardige dealernetwerk. Ook de gunstige kilometerkostprijs en het professionele aftersales netwerk van
Renault waren punten om de Scenic E-Tech electric uit te roepen tot ‘Zakenauto van het jaar 2026’. De Scenic werd in 2025 nog verkozen tot ‘de beste nieuwkomer’ en in 2024 nog tot ‘Car of the Year’.