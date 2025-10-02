Mitsubishi maakt prijzen van nieuwe Eclipse Cross bekend

Mitsubishi Motors kondigt de prijzen aan van de volledig elektrische Mitsubishi Eclipse Cross, de eerste 100% elektrische auto van het merk in Europa sinds de i-MiEV.

De nieuwe Eclipse Cross combineert een actieradius van meer dan 600 kilometer met geavanceerde rijhulpsystemen, een dynamisch design en uitgebreide connectiviteitsopties.

Design en interieur



Het model introduceert de nieuwste designtaal van Mitsubishi, met de driedimensionale Dynamic Shield-voorkant en een robuust profiel dat kracht en verfijning uitstraalt. Aan de achterzijde benadrukt een hexagon-vorm het merk-DNA. Binnenin zorgen hoogwaardige materialen, LED-sfeerverlichting en een elektrochromatisch panoramadak voor een luxe uitstraling. Het interieur is ontworpen om zowel praktisch als comfortabel te zijn, met veel aandacht voor details en gebruiksgemak.