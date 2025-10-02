Hyundai presenteert volledige elektrische line-up tijdens EV Experience.

Bezoekers ervaren van dichtbij Hyundai’s visie op duurzame mobiliteit. Proefrijden in de nieuwste modellen, waaronder de IONIQ 9 en de INSTER. 10% korting op toegangskaarten en gratis goodie voor Hyundai-rijders

Hyundai is van 2 tot en met 4 oktober prominent aanwezig tijdens de EV Experience op Circuit Zandvoort. Bezoekers kunnen in de Hyundai Connect Lounge de nieuwste modellen ontdekken, exclusieve proefritten maken op het circuit én deelnemen aan spectaculaire experiences. Kaarten voor het evenement zijn nu verkrijgbaar met 10% korting.