DS Automobiles en Club ParIDS vieren 70 jaar DS – een icoon van design en technologie – in Parijs

Club ParIDS viert op 18 en 19 oktober 2025 de 70ste verjaardag van de legendarische DS met een Platinum Jubileum in Parc André Citroën (15e arrondissement) en in de straten van Parijs.

Voor de gelegenheid worden 200 exemplaren van de DS samengebracht. Daarvan is ruim 70% is afkomstig uit diverse Europese landen en uit Nederland worden zo’n 50 klassieke exemplaren van de DS verwelkomd. DS Automobiles en L’Aventure DS presenteren twee concept cars – de DS AERO SPORT LOUNGE en de DS E‑TENSE PERFORMANCE – naast de nieuwste creaties DS N°8 en DS N°4 en een aantal DS‑modellen met een bijzondere geschiedenis.

70 jaar na zijn onthulling onder het glazen dak van het Grand Palais is de DS nog steeds een icoon op het gebied van autodesign en innovatie. Deze Franse legende wordt op 18 en 19 oktober geëerd op de plek waar alles begon: Parc André Citroën in het 15e arrondissement van Parijs. Op deze locatie bevond zich de fabriek aan de Quai de Javel waar de DS grotendeels werd geproduceerd. Dat gebeurde van 1955 tot 24 april 1975, de dag waarop het 1.330.755ste en laatste exemplaar – een DS 23 Pallas Electronic Injection in Delta Blue – van de band rolde. Tussen 1955 en 1975 werden daar in totaal 1.456.115 DS- en ID‑modellen gebouwd.

