Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo beschikbaar in Gran Turismo 7

Het wachten is bijna voorbij voor de gamers onder ons. Tijdens de aanloop naar de Gran Turismo World Series in Berlijn, afgelopen zaterdag 20 september, lieten Gran Turismo-legende en -producer Kazunori Yamauchi en Opel CEO Florian Huettl al doorschemeren dat Opels eerste phygital conceptauto, de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, binnenkort al beschikbaar zou zijn in de bekende racesimulator.

Vorige maand bevestigde Gran Turismo dat de nieuwste conceptauto deel uitmaakt van de game-updat.

“Het verheugt me zeer de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo aan te kondigen. Ik heb bovendien een band met Opel, want Hideo Kodama, voormalig hoofdontwerper van Opel, is mijn mentor in autodesign. Van hem leerde ik de geschiedenis van autodesign kennen en kreeg ik uitleg over vele bijzondere modellen”, aldus Gran Turismo-producer Yamauchi.