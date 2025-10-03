Presidentiële DS Nº8 en DS21 van Generaal De Gaulle te bewonderen bij Élysée-paleis

De gloednieuwe DS Nº8 PRESIDENTIELLE – een unieke, volledig elektrische paradeauto – is er te zien samen met de historische DS 21 PALLAS van Generaal Charles de Gaulle. De opstelling weerspiegelt het erfgoed van DS binnen het Franse presidentschap en de visie op duurzame mobiliteit van de toekomst.

Presidentiële DS N°8: Frans vakmanschap in dienst van innovatie



De DS Nº8 PRESIDENTIELLE is een eenmalige creatie, ontworpen ter gelegenheid van de 80e herdenking van de wapenstilstand van 8 mei 1945. De auto is uitgevoerd in speciaal Saffierblauw, een kleur die is voorbehouden aan de Franse presidentiële auto’s. De kenmerkende DS LUMINASCREEN-grille is verlicht in de Franse nationale driekleur en de DS Nº8 PRESIDENTIELLE is verder voorzien van een parade-uitrusting inclusief vlaghouders op de voorspatborden, extra handgrepen en unieke blauw-wit-rode badges op de motorkap en de achterzijde. Het interieur straalt Franse luxe en vakmanschap uit met stro-inleg van Lison de Caunes in het dashboard en deurpanelen, Dream Satin Blue-stoffering van Métaphores, parelstiksels van Atelier Lognon en stoelbekleding van Nappa-leder en Alcantara® door de meester-stoffeerders van DS Automobiles. De DS Nº8 PRESIDENTIELLE is uitgerust met een high-end geluidssysteem van FOCAL. De volledig elektrische aandrijflijn heeft een actieradius tot 750 kilometer. Alle techniek is ontwikkeld en gebouwd in Frankrijk.