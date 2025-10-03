IONIQ 9 behaalt maximale veiligheidsscore in crashtest Euro NCAP

Elektrische SUV scoort, net als IONIQ 5 en IONIQ 6, vijf sterren in botsproef. Hoge scores op het gebied van bescherming van inzittenden en andere weggebruikers.

IONIQ 9 standaard uitgerust met uitgebreid veiligheidspakket Hyundai Smart Sense



19 september 2025 – De Hyundai IONIQ 9 heeft van Euro NCAP de maximale score van vijf sterren gekregen. Daarmee laat Hyundai opnieuw zien veiligheid structureel serieus te nemen. De volledig elektrische SUV met drie zitrijen is het vlaggenschip binnen de IONIQ-serie, die met deze beoordeling opnieuw een reeks vijfsterrenresultaten bevestigt. Eerder ontvingen ook de IONIQ 5 en IONIQ 6 deze beoordeling.



