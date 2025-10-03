Mitsubishi Motors Europe elektrificeert zijn line-up met de première van de geavanceerde volledig elektrische Eclipse Cross

Mitsubishi Motors Europe breidt zijn Europese modellengamma verder uit met de introductie van zijn eerste 100% elektrische SUV: de nieuwe, compacte Eclipse Cross.

Het model combineert ultramoderne aandrijftechnologie met de nieuwste designtaal van Mitsubishi, een brede reeks geavanceerde rijhulpsystemen en state-of-the-art connectiviteit, waaronder Google built-in.

In een segment dat de Europese markt voortstuwt, is de nieuwe Eclipse Cross volledig ontwikkeld om te concurreren. Het markeert een keerpunt voor het merk, dat elektrisch rijden volledig omarmt, en is de eerste BEV sinds de baanbrekende i-MiEV, ’s werelds eerste elektrische voertuig dat in volledige serieproductie ging.

