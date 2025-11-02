Nieuwe DS N°4: nog meer verfijning, luxe en comfort

In Nederland is er keuze uit een 100% elektrische E‑TENSE-versie met 213 pk en een actieradius tot 450 km (WLTP) en een 225 pk sterke PLUG‑IN HYBRID met een elektrische actieradius tot 81 km (WLTP).

De DS N°4 is ontworpen voor wie houdt van stijl, elegantie, veelzijdigheid en rijplezier. Met een lengte van 4,40 meter, een breedte van 1,87 meter en een hoogte van 1,47 meter biedt de N°4 een perfecte balans tussen prestaties en verfijning. Opvallend is de nieuwe lichtsignatuur, geïnspireerd op de conceptauto DS E‑TENSE PERFORMANCE én de DS N°8. De lichtsegmenten lopen van weerszijden van de voorbumper naar het verlichte DS‑logo in het midden. Dat zorgt letterlijk voor een unieke, hoogwaardige uitstraling en versterkt de avant‑gardistische visuele identiteit.