Ampere kijkt vooruit: nieuw laboratorium om te anticiperen op doorbraken in batterijtechnologieën

Ampere opent het Battery Cell Innovation Laboratory in Lardy: een centrum van technologische excellentie dat is gericht op het signaleren van innovaties die het verschil kunnen maken in de batterijtechnologieën van de toekomst.

Het nieuwe lab speelt een strategische rol binnen Renault Group en ondersteunt de ontwikkeling van toekomstige elektrische voertuigen. Het 3.000 m2 grote gebouw beslaat twee verdiepingen en is uitgerust met meer dan 120 geavanceerde test- en analysetoestellen, waaronder een geconditioneerde luchtvochtigheidsruimte van 600 m2. Twee kerntaken staan centraal in het laboratorium: het ontwikkelen van batterijcellen en het bepalen van elektro-fysisch-chemische eigenschappen. Hiermee kunnen prestaties en gedrag van batterijcellen worden beoordeeld op duurzaamheid, snelladen, demontage alsook interne analyses verricht worden.