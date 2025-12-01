Nissan-dealers nemen eerste demo’s in ontvangst: nieuwe Nissan MICRA nu in de showroom

De volledig nieuwe, 100% elektrische Nissan MICRA is nu te bewonderen bij de Nederlandse dealers.

De marktintroductie werd gemarkeerd door de MICRA Drive Away, waarbij vertegenwoordigers van alle Nissan-dealers bijeenkwamen in Amsterdam om gelijktijdig hun eerste demo van de nieuwe MICRA in ontvangst te nemen.

Tijdens de MICRA Drive Away kregen 45 dealers uit heel Nederland hun eerste exemplaar van de nieuwe Nissan MICRA uitgereikt. Na een presentatie over het ontwerp, de innovaties en de belangrijkste eigenschappen nam iedere dealer zijn demo in ontvangst en reed daarmee terug naar de eigen vestiging.