Limited Edition DS PERFORMANCE Line geeft knipoog naar Formule E

De nieuwe uitvoering is per direct te bestellen op de DS 3 en N°4. Deze gelimiteerde uitvoering is leverbaar op de DS 3 en N°4, en onderscheidt zich door een hogere uitrustingsgraad dan de Pallas-uitvoering, in combinatie met opvallend aantrekkelijke leasetarieven. Vanaf eind januari 2026 staat het model in de DS STORES in Nederland, waar ook proefritten mogelijk zijn.

