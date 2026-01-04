zondag, 4. januari 2026 - 10:55 Update: 04-01-2026 10:57
Limited Edition DS PERFORMANCE Line geeft knipoog naar Formule E
Foto: DS
Amsterdam
DS Automobiles presenteert een Limited Edition met sportieve allure: de DS PERFORMANCE Line. Geïnspireerd op de Formule E-bolide DS E‑TENSE FE25, combineert deze uitvoering goud-zwarte race-elementen met luxe en technologie.
De nieuwe uitvoering is per direct te bestellen op de DS 3 en N°4. Deze gelimiteerde uitvoering is leverbaar op de DS 3 en N°4, en onderscheidt zich door een hogere uitrustingsgraad dan de Pallas-uitvoering, in combinatie met opvallend aantrekkelijke leasetarieven. Vanaf eind januari 2026 staat het model in de DS STORES in Nederland, waar ook proefritten mogelijk zijn.