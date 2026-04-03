Haaienjacht in nieuwe Opel Astra: designtraditie krijgt modern vervolg

In het interieur zijn opnieuw de kenmerkende haaien verwerkt: kleine, verborgen details in de vorm van een haai, zoals die al meer dan twintig jaar deel uitmaken van Opel-modellen. Met een knipoog naar het voorjaar en de komende paasdagen nodigt dit uit tot een speelse ontdekkingstocht, zonder afbreuk te doen aan het karakter van de nieuwe Astra.

Modern design en geavanceerde technologie

De nieuwe Opel Astra onderscheidt zich door het aangescherpte design en de moderne technologie. De karakteristieke Opel Vizor met verlicht logo zorgt voor een herkenbare en strakke uitstraling. Tegelijkertijd draagt de nieuwste generatie Intelli-Lux HD LED Matrix-verlichting, met meer dan 50.000 afzonderlijke elementen, bij aan optimale zichtbaarheid.