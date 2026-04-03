Ford heeft met de Ford GT Mk IV een nieuw record neergezet

Ford heeft met de Ford GT Mk IV een nieuw record neergezet op de Nürburgring Nordschleife. Met een rondetijd van 6:15.977 is het model de snelste auto van een Amerikaanse fabrikant op het circuit ooit en is het de derde snelste rondetijd ooit gereden op de Nordschleife.

Met deze recordtijd op de Nürburgring is de Ford GT Mk IV momenteel de snelste productieauto én de snelste auto met uitsluitend een verbrandingsmotor op het circuit. Ford zet hiermee een duidelijke benchmark neer binnen het high-performance segment.

Slotstuk van een generatie Ford GT

De recordtijd van de Ford GT Mk IV markeert tevens het slotstuk van deze generatie van de Ford GT. Het model bouwt voort op een rijke autosporthistorie, met successen tijdens de 24 uur van Le Mans en de erfenis van de iconische Ford GT40.

De Ford GT Mk IV is een circuitgerichte auto in een gelimiteerde oplage van 67 exemplaren. Het model is uitgerust met een speciaal ontwikkelde twin-turbo EcoBoost-motor met een vermogen van meer dan 800 pk. In combinatie met een Adaptive Spool Valve (ASV) raceophanging van technische partner Multimatic, waarbij de dempers van elk wiel onafhankelijk worden aangepast aan de rijomstandigheden, en een speciaal ontwikkelde racetransmissie is de auto ontworpen met maximale prestaties als uitgangspunt. De koolstofvezel carrosserie met ‘long tail’-ontwerp draagt bij aan een hoge mate van downforce en stabiliteit.

Nürburgring als ultieme testomgeving

De Nürburgring, beter bekend als de ‘Groene Hel’, geldt al decennia als een van de meest uitdagende circuits ter wereld. Het 20,8 kilometer lange parcours met grote hoogteverschillen en technische secties vormt een belangrijke testomgeving voor de prestaties en duurzaamheid van high-performance modellen. Voor Ford Racing is het circuit een vaste waarde bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en voertuigen.

Ervaren coureur achter het stuur

De recordronde werd gereden door Frédéric Vervisch, fabriekscoureur van Ford. Hij maakte geschiedenis als een van de eerste winnaars met de nieuwe Mustang GT3 tijdens de Rolex 24 Hours of Daytona in 2025. Daarnaast beschikt hij over ruime ervaring op de Nürburgring, waar hij eerder de 24 uursrace won. Zijn kennis van het circuit en de auto was bepalend voor deze recordronde.

Breder ontwikkelingsprogramma

De recordpoging kwam tot stand in samenwerking met partners Multimatic en Michelin. Prestaties als deze leveren waardevolle inzichten op die uiteindelijk hun weg vinden naar de ontwikkeling van productiemodellen van het merk. Naast de Ford GT Mk IV heeft Ford de afgelopen jaren meerdere high-performance modellen ingezet op de Nürburgring om de grenzen van engineering te verleggen.

Naast de GT Mk IV betreft dit onder meer de Mustang GTD, de elektrische F-150 Lightning SuperTruck en Transit SuperVan 4.2. Deze voertuigen lieten indrukwekkende rondetijden zien:

Vehicle Lap Time (Nordschleife) Driver



Ford GT Mk IV 6:15.59 Frédéric Vervisch

Ford F-150 Lightning SuperTruck 6:43.482 Romain Dumas

Ford Transit SuperVan 4.2 6:48.393 Romain Dumas

Ford Mustang GTD 6:52.072 Dirk Müller



Dit resultaat betekent dat de Ford GT Mk IV op de Nürburgring sneller is dan de Chevrolet Corvette ZR1X (ook in de prototypecategorie) en daarmee de snelste Amerikaanse OEM op de ‘Ring is geworden. Sterker nog: de Ford GT Mk IV is nu de op twee na snelste auto op de ‘Ring, alle typen inbegrepen, inclusief raceauto’s en elektrische prototypes.

Met deze rondetijden verstevigt Ford de positie binnen de internationale autosport en toont het de focus op innovatie en prestaties.