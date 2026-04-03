NIEUWE CORSA GSE ONDERGAAT LAATSTE FINETUNING OP NÜRBURGRING

Na de recente aankondiging van de nieuwe Opel Corsa GSE later dit jaar, onderwerpt het merk met de Blitz de volledig elektrische hot hatch aan een intensief testprogramma.

De nieuwkomer werd recent getest op de legendarische Nürburgring, waarbij bijzondere aandacht uitging naar de finetuning van het onderstel.

De Nürburgring in de Duitse deelstaat Rijnland‑Palts geldt als een van de mooiste en meest uitdagende racecircuits ter wereld. Het is dan ook een logische keuze voor Opel om hier de laatste afstelling van de nieuwe Corsa GSE uit te voeren, voorafgaand aan de start van de serieproductie later dit jaar.