Chery Automobile zet nieuwe standaard in circulaire mobiliteit

Duurzaamheid begint niet bij elektrisch of geëlektrificeerd rijden, maar al bij het ontwerp en de productie van een auto. Vanuit die visie heeft Chery Automobile opnieuw een belangrijke internationale erkenning in de wacht gesleept: de hoogste SGS Zero Waste to Landfill Diamond Level-certificering.

Chery Automobile – het Chinese conglomeraat dat in Nederland bekend is van de merken CHERY en Omoda Jaecoo – bewijst opnieuw zijn tomeloze inzet voor een duurzame bedrijfsvoering. Met de SGS Zero Waste to Landfill Diamond Level-certificering wordt bevestigd dat maar liefst 99,27% van het productieafval wordt hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen in plaats van gestort.