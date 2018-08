Kofi Annan (80) overleden

In het Zwitserse Bern is na een kortziekbed voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan op 80-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de VN zaterdag laten weten.

Verenigde Naties

Kofi Annan was een diplomaat van Ghanese afkomst. Hij was van 1997 tot en met 2006 de zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij gold als een succesvol hervormer, stimulator en bruggenbouwer. Bij zijn aantreden als hoogste baas van de VN droeg hij de last van onder andere mislukte VN-missies in Rwanda en Bosnië (waarvoor hij deels verantwoordelijk was) en budgettaire en bureaucratische problemen van de organisatie. Het is hem echter gelukt de achterstallige contributie van de Verenigde Staten los te peuteren en het budget effectiever te besteden.

Nobelprijs

Annan kreeg in 2001 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend, onder meer voor zijn inzet voor de mensenrechten en zijn bijdrage aan de revitalisering van de volkerenorganisatie. Volgens de complimenten van het Noors Nobelcomité bij de uitreiking van zijn prijs heeft hij 'de VN nieuw leven ingeblazen, nieuwe uitdagingen aangepakt, zoals hiv/aids en internationaal terrorisme, en gezorgd voor een doelmatiger gebruik van het bescheiden budget'.