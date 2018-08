Vanwege de cartoonwedstijd van Wilders roepen de Taliban op tot geweld

De Taliban wijzen in de verklaring naar de Nederlandse troepen die in Afghanistan zijn gestationeerd en roepen op tot geweld. 'Veiligheidsdiensten, soldaten en agenten in Kabul zouden hun wapens moeten oppakken tegen de Nederlandse troepen of ervoor moeten zorgen dat andere strijders hen kunnen bereiken'. De Nederlandse regering en bevolking zijn verantwoordelijk voor het feit dat er in Nederland een negatieve houding ten opzichte van de islam is, aldus de Taliban. Dit meldt de NOS donderdagavond.

Wilders had aangekondigd dat hij in november een westrijd wil houden voor spotprenten over de profeet Mohammed.

Demonstraties in Pakistan

Woedende moslims demonstreren in Pakistan alwekenlang tegen deze wedstijd. Zij vinden dit idee van Wilders blasfemisch omdat je volgens hun geloof geen afbeeldingen mag maken van de profeet. De streng islamtische partij van Pakistan, TLP, wil dat Pakistan alle banden met Nederland verbreekt, Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Pakistan geen plaatsen te bezoeken en uit de buurt te blijven van demonstraties.