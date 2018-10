Leden Europarlement stemmen massaal voor verbod wegwerpplastic

Om een halt toe te roepen aan de plasticafavalberg die elk jaar steeds meer toeneemt hebben de leden van het Europees Parlement woensdag massaal voor een verbod gestemd op wegwerpplastic artikelen. Door dit besluit is het aanbieden en gebruiken van bijvoorbeeld bestek voor eenmalig gebruik, wattenstaafjes, rietjes en roerstaafjes vanaf 2021 verboden. Dit heeft het Europees Parlement woensdag bekendgemaakt.

Plastic soep

Plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik, zoals borden, bestek, rietjes, ballonstaafjes of wattenstaafjes, worden in de EU verboden volgens de plannen die op woensdag zijn goedgekeurd. Deze producten, die goed zijn voor meer dan 70% van zwerfvuil op zee de zogenaamde 'plastic soep', zullen vanaf 2021 uit de EU-markt worden geweerd, op basis van ontwerpplannen die door het Parlement zijn goedgekeurd.

Fastfood verpakkingen

EP-leden voegden aan deze lijst van kunststoffen, die vanaf 2021 uit de EU-markt worden geweerd, producten toe die gemaakt zijn van oxo-afbreekbare kunststoffen, zoals zakken of verpakkingen en fast-food containers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen.

Nationale reductiedoelstellingen voor andere niet-verboden kunststoffen

Het verbruik van verschillende andere artikelen, waarvoor geen alternatief bestaat, zal in 2025 met ten minste 25% door de lidstaten moeten worden verminderd. Dit geldt ook voor de plastic bakjes voor eenmalig gebruik zoals hamburgerbakjes, sandwichdozen of voedselcontainers voor fruit, groenten, desserts of ijsjes . De lidstaten zullen nationale plannen opstellen om het gebruik van producten die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, evenals hergebruik en recycling aan te moedigen.