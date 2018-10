Grote brand Boskoop onder controle

De brand brak even na 17.30 uur uit en bij aankomst van de eerste brandweerauto sloegen de vlammen reeds uit de schuur. Om overslag naar de naastgelegen woning te voorkomen rukte de brandweer met groot materieel uit. Desondanks vatte een deel van het dak toch vlam. De brandweer heeft een deel van het dak moeten slopen om de brand goed te kunnen bestrijden.

De brandweer kon om 21.00 uur het sein 'brand meester' geven. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

#Boskoop inmiddels grote brand. De schuur staat vol in de vlammen. We houden de naastgelegen woning nat om deze te kunnen behouden. 1 persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Blijf uit de rook! Kom niet naar de Rijneveld, de weg is afgesloten.