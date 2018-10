Eigenaar voetbalclub Leicester City zat in gecrashte helikopter

De helkopter was opgestegen vanaf de middenstip, maar crashte even later op een parkeerplaats dichtbij het stadion. Ook de dochter van Srivaddhanaprabha, zou in het de helikopter hebben gezeten samen met drie andere personen. Twee van hen zijn de piloten. De identiteit van de derde persoon is nog onbekend. Dit meldt de Britse krant The Mirror. Volgens de krant is het onwaarschijnlijk dat iemand de crash heeft overleefd.