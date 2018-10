Angela Merkel stopt als partijvoorzitter CDU

Voorzitterschap en bondskanselier

Merkel zei na de vergaderingen van het Bureau en de Federal Executive in het Berlijn Konrad Adenauer House, dat zij zich niet opnieuw verkiesbaas zal stellen als voorzitter van de CDU op het komende congres van de CDU in Hamburg. Ze verklaarde ook dat de huidige ambtstermijn als bondskanselier haar laatste zal zijn.

Opvolger

Tegelijkertijd was ze bereid om nog te blijven tot het einde van haar huidige kandidatuur als bondskanselier, zelfs als ze verschilden zo van hun eigen principe dat de CDU voorzitterschap en bondskanselier bij elkaar hoorden, zo lang als de CDU leiden de overheid. De verklaring van vandaag geeft de partij de tijd om zijn opvolger te volgen.

Persoonlijk moment voor zelfreflectie

De beslissing van Merkel is door haar genomen tijdens een moment van zelfreflectie. Daarmee verwees zij onder meer naar het teleurstellende en verbitterde resultaat van de verkiezingen in Hessen. Ze wilde niet 'gewoon doorgaan met de agenda', benadrukte Merkel in een zeer persoonlijke verklaring.