Gevangenisstraf voor doorrijden na ongeluk in Utrecht

Op 26 november 2016 reed de man in een BMW van een vriend met hoge snelheid over de kruising van de Pijperlaan met de Leidseweg in Utrecht. Op de kruising kwam de man in botsing met een fietser waardoor het slachtoffer door de lucht werd geslingerd en verderop op straat terecht kwam. De verdachte is na het ongeluk doorgereden terwijl hij wist dat de fietser letsel had en hulp nodig had. Pas na enkele uren kon de politie de automobilist aanhouden. Hij bleek tijdens het autorijden onder invloed van alcohol te zijn geweest.

Medisch rapport

Het slachtoffer heeft nog altijd veel last van het ongeluk. Volgens een medisch rapport kan hij nooit meer voluit rennen of springen. De rechtbank noemt het rijgedrag van de automobilist zeer kwalijk. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. Naast de gevangenisstraf en het inleveren van zijn rijbewijs komt de man onder reclasseringstoezicht en moet hij meewerken aan een gedragsinterventie.