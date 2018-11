EU-leiders keuren brexitakkoord goed

Op een top in Brussel hebben de 27 leiders van de EU-landen ingestemd met de voorwaarden die zijn overeengekomen met Groot-Brittannië over de brexit.

Dat heeft EU-president Tusk bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een lidstaat de Europese Unie verlaat. Het Britse Lagerhuis, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer, moet het brexitverdrag nog goedkeuren. Of dit gaat lukken is nog onzeker. Labour is tegen, de Schotten zijn tegen en ook de Noord-Ieren gaan waarschijnlijk tegen stemmen. Maar het ergste van alles is dat een flink deel van premier May's eigen conservatieven dit akkoord niet zal steunen. Dit meldt onder meer het AD zondag.

'Het wordt nooit meer zo mooi als het was'

Mocht het Britse parlement inderdaad het akkoord van tafel vegen, dan zullen de Britten zonder enige afspraak uit de EU vertrekken. De fanatieke voorstanders van de brexit zullen dat toejuichen, maar het zal de verhoudingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU er niet beter op maken. Op de top in Brussel zei premier Mark Rutte over de scheidingsakte met de Britten: 'Het verlies van het Verenigd Koninkrijk is echt slecht nieuws. Iedereen is slechter af. Het wordt nooit zo mooi als het was.’ Maar volgens Rutte is het wel een 'acceptabel, gebalanceerd pakket' dat de schade voor beide partijen beperkt. In de scheidingsakte worden de rechten van de burgeres van het Verenigd Koninkrijk en de EU geregeld. Naar verwachting moeten de Britten nog ruim 40 miljard euro betalen om hun lidmaatschapverplichtingen na te komen. In het akkoord is ook vastgelegd dat er geen harde grens komt tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Ook het Europees Parlement moet de deal met het Verenigd Koninkrijk nog goedkeuren evenals de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten.