EU-hof: VK kan Brexit-besluit zelf intrekken

De juridische adviseur van het hoogste hof in de Europese Unie (EU), het Europees Hof van Justitie, oordeelt dat Groot-Brittannië het recht heeft om eenzijdig het aangekondigde vertrek uit de EU in te trekken, zonder toestemming te vragen van de lidstaten van EU.

De zaak was bij het EU-hof aangespannen door Schotse parlementariërs. Dit schrijven meerdere media dinsdag. Volgens de EU is een herroeping van het activeren van artikel 50 alleen mogelijk als de andere EU-lidstaten daarmee akkoord gaan, maar dat is volgens de adviseur van het EU-hof niet het geval. (artikel 50 van het Verdrag van Lissabon biedt lidstaten de mogelijkheid de EU te verlaten).

Het advies van advocaat-generaal Campos Sanchez-Bordona is een tegenslag voor de Britse regering die zich had verzet tegen de zaak. Volgens Londen is het een poging om de Brexit te frustreren. Het oordeel geeft Britse tegenstanders van de Brexit de hoop dat Londen zich alsnog kan bedenken.

Het akkoord dat de EU en het Verenigd Koninkrijk onlangs sloten over de voorwaarden van de Brexit moet nog door het Britse parlement goedgekeurd worden. Het is de vraag of de Britse premier Theresa May dat voor elkaar krijgt, want veel parlementariërs zijn ontevreden over de resultaten van het akkoord na twee jaar onderhandelen. Mocht het Britse Lagerhuis het akkoord afwijzen dan wil de president van de Europese Unie, Donald Tusk, niet opnieuw met het Verenigd Koninkrijk gaan onderhandelen. Tusk: 'Dan zijn er nog maar twee alternatieven: geen deal of geen Brexit'.