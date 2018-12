Tienduizenden 'Gele Hesjes' op de been bij betogingen in Parijs, al 737 betogers opgepakt

In Frankrijk zijn tienduizenden Gele Hesjes op de been geweest. In Parijs en Brussel waren er botsingen met de ordetroepen. De sfeer werd in Parijs aan het begin van de avond steeds grimmiger.

Update 20.00 uur

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is de situatie in Parijs weer onder controle. Er zouden zich geen ongeregeldheden meer voordoen. Volgens AD-correspondent Frank Renout is er op de Chanps-Elysées geen demonstrant meer te vinden, maar is het nog wel onrustig op de Place de la République en dat kan nog wel tot laat duren.

In de Franse steden Marseille, Toulouse en Saint-Etienne zijn de demonstraties uitgemond in rellen. De politie probeerde met traangas de orde te bewaren. Er zijn Toulouse 7 betogers gewond geraakt.

Update 18.30 uur

De Belgische politie heeft 400 demonstranten aangehouden in Brussel, zo melden verschillende media.

Update 17.00 uur

In Frankrijk zijn tienduizenden Gele Hesjes op de been. In Parijs en Brussel zijn er botsingen met de ordetroepen. De sfeer werd in Parijs aan het begin van de avond steeds grimmiger. Telegraafverslaggever Daniel van Dam die ter plaatse is zegt dat beveiligingscamera's van de muur worden getrokken en mensen met elkaar vechten. De staatssecretaris van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op de Freanse tv gezegd dat er aan het begin van de middag zo'n 31.000 Gele Hesjes op de been waren. Er zijn in Parijs inmiddels 737 mensen opgepakt. Bij confrontaites tussen betoger en ordetroepen zijn daar zo'n 30-55 gewonden gevallen . Ook werden plunderingen van winkels gemeld en auto's in brand gestoken. Waterkanonnen werden ingezet om blokkades die vaak bestonden uit brandende voorwerpen en planten- en vuilnisbakken te breken. Op de Champs-Elysées waren veel Fransen te zien die Frankrijk uit de EU willen hebben. Op spandoeken stonden leuzen als: Frexit, car EU Dictature!

Oproerpolitie

Duizenden betogers hadden zich zaterdagochtend verzameld in het centrum van Parijs. Het ging om een demonstratie van de 'Gele Hesjes'. Er was veel politie op de been, omdat de demonstratie van de 'Gele Hesjes' vorige week zaterdag uit de hand liep. De oproerpolitie, uitgerust met schilden en gasmaskers, probeerde de demonstranten uit elkaar te drijven. Alleen al in Parijs waren zo'n 8000 agenten ingezet om de protesten van de 'Gele Hesjes' in goede banen te leiden. De Arc de Triomphe was volledig omsingeld en veel straten waren afgesloten. Ondanks de inzet van traangas en de honderden arrestaties was er nog geen sprake van een grootschalige gewelddadige sfeer.

Aanhoudingen

De protesten in Parijs zijn vooral gericht tegen de te hoge brandstofprijzen. Sommigen eisten zelfs het ontslag van president Macron. Volgens de Franse politiediensten zouden er al 500 mensen zijn staande gehouden, van wie 272 personen zijn vastgezet, aldus de NOS.

Gesloten

Op last van de politie bleven zaterdag in Parijs onder andere ruim tien musea, de Opera en winkels in het centrum dicht. Ook de Eiffeltoren en het Louvre hielden de deuren gesloten.

België

De Gele Hesjes waren ook in België op de been. Persbureau Belga meldt dat er in Brussel drie personen zijn opgepakt en er is een blokkade van de Belgisch-Franse grens op de autosnelweg richting het Franse Duinkerken.

Betogers zijn in Brussel korte tijd slaags geraakt met de oproerpolitie. De politie zetten traangas in om te verhinderen dat 'Gele Hesjes' naar het hoofdkantoor van de Europese Unie gelegen an het Schumannplein zouden gaan.

Om te voorkomen dat relschoppers mee zouden doen aan de protesten zijn volgens de Belgische media tientallen mensen bij voorafgaande controles door de politie opgepakt. Het protest was ook in Brussel gericht tegen de hoge brandstofprijzen en de daling van de koopkracht.

Nederland

Maastricht

Ook in Nederland zijn er demonstraties. Zo hebben zich in Maastricht voor het MVV-stadion enkele tientallen mensen met gele hesjes verzameld. Ze dragen pamfletten met de opschriften 'Laat ons samen strijden voor de toekomst van onze kleinkinderen' en 'Een vinger kun je breken, een vuist niet'.

Amsterdam en Alkmaar

UIt berichten op Facebook blijkt dat de 'Gele Hesjes' zaterdag ook demonstraties houden in Amsterdam en Alkmaar. Namesn de organisatie laat de Alkmaarse Nathalie Peters-Koopmans aan NH Nieuws weten dat het om een vreedzaam protest gaat. Volgens haar gaan de Gele Hesjes vandaag flyers uitdelen. Vandaag is het vreedzaam, maar Peters-Koopmans verspelt wel harde acties mocht de politiek geen gehoor geven.

Rotterdam

Aan het gele-hesjes-protest in Rotterdam hebben zaterdag zo'n 200 mensne deelgenomen. Veel meer dan verwacht, aldus initiatiefnemer Jan Dijkgraaf tegen RTV Rijnmond. De demonstratie begon om 11:30 op het Willemsplein naast de Erasmusbrug. Vervolgens liepen de Gele Hesjes heen en weer over de brug. Ze zongen daarbij het lied 'Vijftien miljoen mensen' van Fluitsma en Van Tijn uit de jaren '90. Dijkgraaf zei bij aanvang van het protest: 'Dat lied staat voor saamhorigheid. Voor een tijd waarvan je blij was dat je hier mocht wonen. Maar de kloof tussen burger en overheid is nu levensgroot. Dat zie je keer op keer, bij elk verdrag en elke bezuiniging in de zorg'.

De Gele Hesjes, een protestbeweging die is komen overwaaien vanuit Frankrijk, eisen onder meer het aftreden van van kabinet Rutte III, het vertrek uit de Europese Unie, een lagere pensioenleeftijd en een einde aan de milieumaatregelen.