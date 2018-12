Belgische tandarts aangehouden voor aanranding patiënten

Een 35-jarige Vlaamse tandarts zit momenteel in de cel omdat hij verdacht wordt van het aanranden van patiënten die in zijn behandelstoel lagen. Inmiddels hebben tien vrouwen een klacht ingediend.

De tandarts W.D. heeft volgens het Nieuwsblad een goed lopende praktijk in Damme, nabij Brugge. In het dagelijks leven zou D. moeite hebben met het leggen van sociale contacten, vooral met vrouwen.

De eerste klacht dateert uit 2016. Een slachtoffer laat weten: ‘Hij wreef over mijn borsten en mijn vagina terwijl ik in zijn stoel lag’. Andere klagers spreken over vreemde aanrakingen tijdens de behandeling.

De politie heeft de tandarts gehoord, die een gedeeltelijke verklaring heeft afgelegd. Men is opzoek naar meer slachtoffers van de man.