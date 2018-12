Drie doden en twaalf gewonden schietpartij bij kerstmarkt Straatsburg

Eerder sprak de burgermeester van Straatsburg over vier dodelijke slachtoffers. De op de vlucht geslagen schutter is nog niet gepakt. De politie houdt een klopjacht in en rond Straatsburg, waar 350 agenten aan meedoen. De speciale anti-terreurdienst van de Franse justitie onderzoekt de aanslag. Autoriteiten gaan uit van een terroristische aanslag en het dreigingsniveau in Frankrijk is opgetrokken tot het hoogste niveau.

Schutter gewond

De 29-jarige schutter zou ook gewond zijn, zo meldt onder meer de Vlaamse krant De Morgen. Volgens Franse media was de man bekend bij de politie en zou hij gezocht worden voor moord en een overval van afgelopen zomer. De man was bij de Franse inlichtingendiensten bekend en had een ‘fiche S’, wat betekent dat hij geradicaliseerd was. Dinsdagochtend moest hij zich voor verhoor aanbieden bij de politie, maar hij kwam niet opdagen. De ordediensten troffen hem ook niet thuis aan.

Dodelijke slachtoffer

Een van de dodelijke slachtoffers is een toerist uit Thailand. De 45-jarige man was net samen met zijn vrouw aangekomen om vakantie te vieren. Zijn vrouw bleef ongedeerd.

Kerstmarkt

De schietpartij gebeurde vlak bij een kerstmarkt die in het centrum van de stad wordt gehouden. De politie rukte massaal uit en riep iedereen op om binnen te blijven. De politie gaat uit van een terreurdaad.

Update 21.50 uur

Tegen eerdere berichtgeving van de Franse media in, waarin zou zijn gemeld dat de verdachte door militairen was neergeschoten en afgevoerd, wordt op dit moment gecommuniceerd dat de dader nog voortvluchtig is. De politie zou wel een signalement van hem hebben en dus nog steeds op zoek zijn naar hem. Daarom wordt er nog steeds aan iedereen in de binnenstad van Straatsburg geadviseerd om binnen te blijven.

Europees Parlement 'Lockdown'

Het Europees Parlement had een 'Lockdown' afgekondigd wat inhoudt dat het gebouw hermetisch is afgesloten en er niemand naar buiten of binnen kan. Rond 2.30 uur vannacht werd die lockdown opgeheven.

Update 22.10 uur

De Franse politie zou hebben laten weten dat er zojuist een schotenwisseling tussen de politie en de vluchtende dader is geweest. Meer informatie geeft de politie op dit moment nog niet.

Beelden schietpartij Twitter

Op Twitter zijn al beelden verschenen van de schietpartij op de kerstmarkt in Straatsburg.