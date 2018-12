Automobilist rijdt in het Duitse Recklinghausen in op groep mensen bij bushalte

Bij een bushalte in de Duitse plaats Recklinghausen is donderdagmiddag een automobilist bij een bushalte op een groep mensen ingereden.

Hierbij is een dode gevallen en zijn negen mensen gewond geraakt, van wie sommigen ernstig gewond. Dit schrijft onder meer de Duitse krant Bild. Voor de politie is het nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Een woordvoerder van de lokale politie laat weten dat uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de man zich mogelijk van het leven wilde beroven. De politie doet nog verder onderzoek.

Rond 14.52 uur reed de automobilist in op een groep mensen bij de bushalte. De hulpdiensten, waaronder vijf ambulances met een dienstdoende arts, rukten massal uit. Ook bij de brandweer werd groot alarm geslagen en meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Brandweerlieden hebben de man uit zijn wrack bevrijd. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw. Zij werd met vijf andere ernstig gewonden naar het ziekenhhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen is overleden.

Recklinghausen ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, ongeveer 60 kilometer van Dortmund.