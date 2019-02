Parachute gaat niet open, vrouw in kritieke toestand

Bij een parachutesprong in Spa (Wallonië) is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze verkeert in levensgevaar.

Nadat de vrouw uit een vliegtuig was gesprongen, ging haar parachute niet open. De vrouw ( een vijftiger) viel razendsnel naar beneden. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Zaterdagmiddag was een groep van 16 ervaren parachutespringers met het vliegtug vanaf Spa-La Sauvenière opgestegen. Waarschijnlijk zouden ze gezamenlijk een aantal figuren in de lucht maken. Nadat iedereen de vrije val had gemaakt, gingen de parachutes open. Behalve die van de vrouw: zij stortte naar beneden. Haar val werd gebroken door een aantal bomen waar ze uiteindelijk in terechtkwam.

Toen de andere springers haar uiteindelijk tussen de bomen terugvonden, bleek ze zwaargewond maar nog wel in leven. De in kritieke toestand verkerende vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.