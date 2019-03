Negenenveertig doden en twintig gewonden bij schietpartij in Nieuw-Zeeland

In het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn negenenveertig mensen om het leven gekomen nadat een schutter het vuur opende in twee moskeeën. Hierbij zijn 20 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens het vrijdaggebed. Dit meldt New.com.au

Van de schietpartij in de Masjid Al Noor-moskee heeft de schutter een zeventien minuten durende filmpje online gezet. Hierop is te zien dat hij al schietend de moskee binnenloopt.

Later op de dag kwam ook het bericht dat er geschoten was in de wijk Linwood. Uit voorzorg werd moskeeën en overheidsgebouwen gesloten.

Voor de schietpartij heeft de politie drie mannen en een vrouw gearresteerd. In de auto’s van de verdachten werden meerdere zelfgemaakte explosieven en een bomvest gevonden.

De schietpartij had een racistisch motief.