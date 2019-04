Sri Lanka stelt dodental aanslag drastisch bij, Nederlandse toeristen worden morgen naar huis gevlogen

Het zou om ongeveer 100 doden minder gaan dan de 359 doden die oorspronkelijk werden gemeld. Dit meldt onder meer het AD donderdag. Anil Jasinghe, directeuur-generaal van de gezondheidsdienst, zegt over het dodental: 'Het kunnen er 250 of 260 zijn. Ik kan het niet precies zeggen. Er zijn zo veel lichaamsdelen en het is moeilijk om een exact cijfer te geven.'

Onder de doden bevinden zich tientallen buitenlanders, onder wie drie Nederlanders. In de ziekenhuizen liggen nog honderden gewonden.

Reisadvies

Het reisdadvies voor Sri Lanka is donderdag aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen aan alleen naar Sri Lanka te reizen als dit noodzakelijk is. Het ministerie meldt dat uit nieuwe berichten blijkt dat er een risico is op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen. Reizigers die al in het land zijn, krijgen de aanwijzing plekket te vermijden waar veel mensen samenkomen.