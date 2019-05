Ongeluk met Flixbus in Duitsland: dode en tientallen gewonden

Bij een zwaar busongeluk op de A9 in de buurt van Leipzig is zondagavond een dode gevallen.

Ook raakten 72 personen gewond, van wie negen zwaargewond. Dit schrijft de Duitse krant Bild maandag. Mogelijk is de busschauffeur heel even in slaap gevallen, maar dat is door de Duitse politie nog niet bevestigd, aldus de krant. Volgens de politie was er geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. Het ongeval gebeurde zondag rond 17.30 uur. De langeafstandsbus van de Duitse busmaatschappij vervoerde 75 personen, onder wie een kind van acht jaar. Onder de zwaargewonden is ook de buschauffeur.

De hulpdiensten, waaronder ook acht helikopters, rukten massaal uit. Een student die ook in de bus zat, vertelt dat passagiers de ruiten hebben ingeslagen om uit de bus te komen, zo meldt de krant. De langeafstandsbus was onderwg van Berlijn naar München toen hij van de weg raakte en omkiepte.