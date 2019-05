Drie doden, onder wie 6-jarige meisje, en een vermissing na omslaan Franse opblaasboot

Naar een ander meisje wordt nog gezocht. Onder de doden zou een getuige zijn die wilde helpen. De opblaasboot met vier mensen aan boord was ter hooge van een sluis omgeslagen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Dit meldt onder meer de Duitse zender SWR. Het ongeval gebeurde bij de Franse plaats Gerstheim op de grens met Duitsland.

Zoektocht naar vermist meisje

Aan boord bevonden zich in totaal twee mannen en twee meisjes. Een van de meisjes werd met een hartstilstand naar het academisch ziekenhuis in Freiburg gevlogen, waar de zesjarige kort daarna overleed. Er is nog een zoektocht gaande naar het tweede meisje. Een van de mannen kon worden gered, de andere is verdronken. Volgens het hoofd van het district zou het gaan om een in totaal 7-koppige toeristengroep, onder wie vijf Roemenen en twee Duitsers.

Getuige wil helpen en verdrinkt

Het derde slachtoffer was een getuige die hulp wilde verlenen. Om de inzittenden van de boot te redden, waren meerdere mensen na het zien van het ongeluk in het water gesprongen om te helpen. Het is eigenlijk verboden om bij de sluis van Gerstheim met een opblaasboot te varen, omdat de stroming daar veel te sterk is. Aan beide zijden van de Rijn zijn een heleboel reddingswerkers, zowel uit Duitsland als uit Frankrijk, ongezet. Ook een helikopter en een duiker waren aanwezig