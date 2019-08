Het regent medailles voor Nederlandse sporters tijdens WorldPolice & Fire Games in Chengdu

Met inmiddels 6 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles is de Nederlandse ploeg van de World Police & Fire Games in Chengdu (China) nu al zeer succesvol. Meer dan 8.000 politiemensen, brandweerlieden, douane- en gevangenismedewerkers uit 80 landen strijden in Chengdu om de prijzen.

Met 14 medailles op zak zijn de Nederlandse hulpverleners tot nu toe zeer tevreden over hun prestaties in Chengdu.

Wout Roos, werkzaam als plv wachtcommandant bij de Gezamenlijke Brandweer en vrijwilliger bij de VRR, won al twee keer goud met wielrennen op de onderdelen criterium en sprint. En hij niet alleen, zijn broer John won 2 plakken op hetzelfde onderdeel maar dan in een andere leeftijdscategorie: Wout in de categorie 35+ en John in de categorie 40+.

“Dit is de tweede keer dat ik meedoe aan de World Police & Fire Games, dus ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. Ik heb in mijn training zeker een jaar toegewerkt naar dit moment, dus dat het nu wordt beloond met twee keer goud voelt fantastisch, en al helemaal omdat mijn broer hetzelfde is gelukt! Deze gouden titels nemen we mee naar de WPFG in Rotterdam over 2 jaar, waar we deze uiteraard gaan verdedigen.

CrossFit, badminton, stairrace en atletiek. Nederland laat zich tot nu toe van zijn sterkste kant zien en de verwachting is dat er nog een flink aantal medailles bij komt. De prestaties zijn mooi, maar het belangrijkste van de World Police & Fire Games is dat het grootse evenement hulpverleners uit de hele wereld de mogelijkheid biedt om elkaar buiten de - vaak zware - dagelijkse werkzaamheden om te ontmoeten.



Nederland doet mee met 40 atleten op 28 onderdelen. De World Police & Fire Games duren nog tot en met zondag 18 augustus. Eerder zijn de spelen voor hulpverleners gehouden in Fairfax (2015) en Los Angeles (2017). In 2021 zijn de World Police & Fire Games in Rotterdam.

Over de World Police & Fire Games - Where Heroes, Become Winners

De World Police & Fire Games zijn de internationale spelen voor politiemensen, brandweerlieden, douane- en gevangenismedewerkers. Naast het versterken van de vriendschappelijke, internationale banden tussen de bewakers van de openbare orde en veiligheid, laten de deelnemers tijdens de WPFG aan de wereld zien wat samenwerken, doorzettingsvermogen, vriendschap en loyaliteit inhoudt.



Dit grootschalige sportevenement wordt elke twee jaar gehouden. Iedere editie heeft zo’n 10.000 deelnemers uit meer dan 70 verschillende landen in circa 60 verschillende sporten

De Nederlandse deelname aan de WPFG kent een lange geschiedenis. Sinds 1989 neemt Nederland deel. De Rotterdamse brandweerman Bertus Budde was de eerste Nederlandse deelnemer.

Over de World Police & Fire Games Rotterdam 2021

Voor het eerst in de geschiedenis komen de World Police & Fire Games in 2021 naar Nederland. 10 dagen lang zal Rotterdam het toneel zijn van dit grootse evenement.

In de zomer van 2021 – van 30 juli tot en met 8 augustus - zullen circa 10.000 politiemensen, brandweerlieden, douane- en gevangenismedewerkers vanuit de hele wereld het in 60 sportonderdelen tegen elkaar opnemen.

De Nederlandse organisatie van de WPFG Rotterdam 2021 heeft ook als doel om meer erkenning en begrip bij het publiek te creëren voor het werk dat politiemensen, brandweerlieden, douane- en gevangenismedewerkers - vaak in moeilijke omstandigheden – doen.

Foto: Wout Roos, werkzaam als plv wachtcommandant bij de Gezamenlijke Brandweer en vrijwilliger bij de VRR, wint twee keer goud