Zeer lange files verwacht naar Max Verstappen

Tienduizenden Nederlandse Max Verstappen - fans

'Er worden zaterdag, maar vooral zondag, vele tienduizenden bezoekers uit Nederland verwacht. Ook Duitse autosportfans zijn dan onderweg naar het circuit van Spa/Francorchamps voor de Formule 1-race', aldus de ANWB.

'Ruim de tijd nemen'

De ANWB waarschuwt voor urenlang oponthoud op de wegen richting het Belgische racecircuit en adviseert om voor de reis ruim de tijd te nemen. Vorig jaar stonden er urenlang lange files op wegen als de N62, E25, E42 en E421. Duizenden Nederlanders kwamen bij Verviers al in de file te staan. Ook rond Luik was het toen al vroeg druk. Het duurde vele uren voordat alle files waren opgelost. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn verwacht de ANWB.

Ook files zondag na de race

Zondagmiddag na de race, wanneer de duizenden toeschouwers massaal huiswaarts keren, worden er opnieuw lange files verwacht. Deze lossen pas laat in de avond op. Het advies is dan ook om de terugreis een paar uur uit te stellen in plaats van direct na de race in de auto te stappen.

Alternatieve routes

Bezoekers aan het circuit krijgen het advies onderweg de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Zo blijft het mogelijk om tijdig een alternatieve route te kunnen nemen, al is het aantal opties om bij het racecircuit te komen beperkt. De ANWB zal via het twitteraccount @ANWBEuropa regelmatig verkeersinformatie verstrekken.