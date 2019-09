Flinke winst voor Alternatieve für Deutschland (AfD) bij deelstaatverkiezingen in Saksen en Brandenburg

Maar de partij werd ondanks de winst niet de grootste in deze deelstaten. De christen-democratische parij (CDU) van kanselier Merkel alsook de sociaal-democraten (SPD) van Dietmar Woidke verloren wel flink terrein op regionaal niveau. En juist deze partijen zijn de coalitiepartijen die Duitsland landelijk regeren. Brandenburg en Saksen zijn deelstaten die vroeger bij Oost-Duitsland hoorden.

Coalitie CDU-SPD verliest haar meerderheid in deelstaten Saksen en Brandenburg

De christendemocraten van Merkel bleven de grootste partij in Saksen, maar zagen hun aandeel in aantal stemmen met 7,4 procentpunt dalen tot 32 procent vergeleken met de laatste verkiezingen in 2014. AfD volgt volgens de exitpoll op de tweede plaats met 27,5 procent. In Brandenburg behaalt de AfD volgens de exitpoll 22,5 procent. De SPD staat op 27,5 procent van de stemmen en blijft dus wel de grootste in de deelstaat. Maar de coalitie van CDU-SPD is zowel in Saksen als in Brandenburg nu de meerderheid kwijt door het verlies