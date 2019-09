Huis Marc Dutroux wordt afgebroken

In 2021 zal er worden begonnen met de afbraakwerkzaamheden en die zouden in 2024 afgerond moeten zijn. Dat melden de kranten van de Franstalige groep Sudpresse op basis van schattingen van de stad Charleroi. In het huis had Dutroux zijn beruchte kelder gebouwd waar in 1996 Julie Lejeune, Mélisse Russo, An Marchal en Eefje Lambrechts stierven. Sabine Dardenne Laetitia Delhez werden net op tijd uit het huis bevrijd. In de woning van Dutroux kwam ook zijn handlanger Bernad Weinstein om het leven.

De gemeente Charloroi wil met een budget van rond 950.000 euro de plek omtoveren in een plaats van 'ontmoeting' en 'meditatie'. Er komt een klein park met banken en bakken voor planten.