Europese rechters: ‘Vernietiging onafhankelijke rechtspraak bedreigt EU’

Vernietiging

Het Network of Presidents of the Supreme Courts of the EU, de European Association of Judges (EAJ) en het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) uiten in de briefU verlaat Rechtspraak.nl (encj.eu) hun diepe bezorgdheid. Bepaalde lidstaten, die niet bij naam worden genoemd, ondermijnen volgens de presidenten systematisch de kernwaarden waarop de Europese Unie is gebaseerd. Hierbij doelt men met name op onafhankelijke rechtspraak en de scheiding de machten.

Onderlinge vertrouwen geschaad

De desbetreffende landen proberen rechtspraak te gebruiken als instrument voor overheidsbeleid, signaleren de 3 organisaties. Deze 'vernietiging van onafhankelijke rechtspraak' heeft dramatische gevolgen voor inwoners en bedrijven van alle Europese lidstaten. Omdat het onderlinge vertrouwen tussen lidstaten wordt geschaad, is bijvoorbeeld de bestrijding van georganiseerde misdaad in het geding.

Voortbestaan EU

De presidenten zien in de ontwikkelingen een bedreiging voor de Europese Unie als plek voor democratie en rechtsstaat. Ze stellen dat zonder onafhankelijke rechtspraak in alle landen van de EU, de unie in haar voortbestaan wordt bedreigd en vragen Von der Leyen hierover met hen het gesprek aan te gaan.