Vrijend stel stort van balkon in Ecuador

De vrouw had die avond in haar woning met vrienden feest gevierd, omdat ze was afgestudeerd. Na het feest bleef de vrouw achter met haar minnaar. Tijdens de hartstochtelijke vrijpartij leunde het stel hoogstwaarschijnlijk iets te ver over de rand en verloren ze op een bepaald moment hun evenwicht, zo denkt de politie

De buurvrouw ontdekte de naakte lichamen op het terras. Zij was wakker geworden van een vreemd geluid en was gaan kijken. Volgens lokale media laat de vrouw een dochtertje van 8 jaar na, aldus de krant. Calderon Police District Operations Chief Cristhian Trujillo laat weten dat de politie nog wel onderzoek doet naar de precieze omstandigheden van het ongeval.